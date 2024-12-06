ФСБ задержала на таможне более 500 кг кокаина

ФСБ задержала на таможне более 500 килограммов кокаина. Его везли из Перу через Россию в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке превышает 1,5 миллиарда рублей, а розничная свыше 5 миллиардов. С поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали".

Как сообщили спецслужбы, операция по ликвидации кокаинового наркотрафика заняла несколько лет. Разработка началась после того, как стало известно, что кокаин из Южной Америки в Европу хотят поставлять через Россию.

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