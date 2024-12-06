Новости регионов: в Нижнем Новгороде горит производственное здание

В Нижнем Новгороде спасатели тушат крупный пожар. Там на Московском шоссе горит производственно-складское здание. Площадь пожара уже составила 8,5 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша. Информации о пострадавших нет. Огонь тушат порядка 100 пожарных и 35 единиц техники.

В Приморье прибыл поезд Деда Мороза. Первую остановку он сделал в Уссурийске. Гости смогут попасть на прием к волшебнику, стать участниками анимационной программы, попробовать северную кухню и купить сувениры. Следующей остановкой передвижной резиденции Деда Мороза станет Владивосток. В Москве состав ждут 3 января.

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