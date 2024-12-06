Новости регионов: на Камчатке объявили лавинную опасность

В Камчатском крае объявили предупреждение о повышенной опасности схода лавин. В региональном МЧС отметили районы, где находятся несколько вулканов. Жителей и туристов просят не приближаться к горным склонам в лавиноопасные дни с 8 по 10 декабря и объяснить детям, что нельзя играть вблизи сопок.

В Хабаровском крае в тайге нашли живыми охотников, которые пропали еще в конце ноября. Два брата отправились на зимовье и не вернулись. Наземная группа спасателей никого не нашла. Только через несколько дней пропавших обнаружили с вертолета. Выяснилось, что машина охотников застряла на заснеженной дороге и они на лыжах пробирались через лес к ближайшему поселку в 20 километрах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.