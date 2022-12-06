Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Шесть человек спасли при пожаре в автоцентре на северо-западе Москвы. По данным информагентств, некоторые из них оказались заблокированы в горящем здании на улице Маршала Прошлякова. На помощь им пришли спасатели. Пожарным удалось не допустить распространения огня.

Число пострадавших при второй серии обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 14. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось, что 6 человек погибли. Все они мирные жители. Украинске войска обстреливают центр города из Градов. Под удар попали жилые дома, школы, детские сады и торговые центры.

Несколько десятков российских военных сегодня вернулись из украинского плена. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 наших военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры возвращения. Бывших пленников обеспечили едой, водой, теплой одеждой и дали оперативно связаться с родными

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