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Новости

06 декабря, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Новости часа: все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа – Мурашко

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 14 человек

Новости часа: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до 6

Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка

Число жертв после обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 6 – власти ДНР

Новости часа: столичное метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 кв м – власти

Новости часа: в Свиблове завершили строительство детско-взрослой поликлиники

Шесть человек спасли при пожаре в автоцентре на северо-западе Москвы. По данным информагентств, некоторые из них оказались заблокированы в горящем здании на улице Маршала Прошлякова. На помощь им пришли спасатели. Пожарным удалось не допустить распространения огня.

Число пострадавших при второй серии обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 14. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось, что 6 человек погибли. Все они мирные жители. Украинске войска обстреливают центр города из Градов. Под удар попали жилые дома, школы, детские сады и торговые центры.

Несколько десятков российских военных сегодня вернулись из украинского плена. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 наших военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры возвращения. Бывших пленников обеспечили едой, водой, теплой одеждой и дали оперативно связаться с родными

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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