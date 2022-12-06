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Новости

06 декабря, 19:15

Происшествия

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены

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Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Вечером 4 декабря в жилом пятиэтажном доме взорвался газ. В результате повреждены три этажа одного из подъездов, там рухнули перекрытия.

По данным регионального главка МЧС, жертвами ЧП стали восемь человек, в том числе четверо детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоНаиль Губаев
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