Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.



Вечером 4 декабря в жилом пятиэтажном доме взорвался газ. В результате повреждены три этажа одного из подъездов, там рухнули перекрытия.

По данным регионального главка МЧС, жертвами ЧП стали восемь человек, в том числе четверо детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.