Новости часа: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до 6

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в результате обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ возросло до 6. О количестве погибших и десяти пострадавших сообщил мэр города.

60 российских военных вернули из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны.

Посольство РФ в Конго рекомендует россиянам воздержаться от посещения кризисных регионов республики. Такое сообщение опубликовал посол России.