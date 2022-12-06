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Новости

06 декабря, 16:45

Политика

Новости часа: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до 6

Новости часа: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до 6

Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка

Число жертв после обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 6 – власти ДНР

Новости часа: столичное метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 кв м – власти

Новости часа: в Свиблове завершили строительство детско-взрослой поликлиники

В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Четыре человека ранены в Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ

ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Москвы

ВСУ атаковали центр Донецка снарядами из РСЗО "Град"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в результате обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ возросло до 6. О количестве погибших и десяти пострадавших сообщил мэр города.

60 российских военных вернули из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны.

Посольство РФ в Конго рекомендует россиянам воздержаться от посещения кризисных регионов республики. Такое сообщение опубликовал посол России.

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