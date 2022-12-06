Четыре человека ранены в Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ

Четыре человека ранены в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил Штаб территориальной обороны ДНР, это были мирные жители.

Украинские военные 6 декабря выпустили снаряды из РСЗО "Град" по центру Донецка. Попадания были зафиксированы по Крытому рынку, зданию бизнес-центра, также были прилеты в район стадиона "Донбасс-Арена".

По информации мэра города Алексея Кулемзина, на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.