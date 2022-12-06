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ВСУ атаковали центр Донецка снарядами из РСЗО "Град"

ВСУ атаковали центр Донецка снарядами из РСЗО "Град"

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ВСУ выпустили снаряды из РСЗО "Град" по центру Донецка 6 декабря. В результате обстрела в районе крытого рынка есть раненые. Об этом сообщили власти города. Снаряды также попали в здание бизнес-центра и в район стадиона "Донбасс-Арена".

По информации мэра города Алексея Кулемзина, в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Всего за день ВСУ выпустили по городу 14 боевых снарядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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