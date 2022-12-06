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Новости часа: тела двух мужчин и ребенка извлечены из-под обломков дома в Нижневартовске

Новости часа: тела двух мужчин и ребенка извлечены из-под обломков дома в Нижневартовске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тела двух мужчин и ребенка извлечены из-под обломков обрушившегося дома в Нижневартовске. Об этом сообщили в СУ СК по Югре.

ВТБ заявил об идущей из-за рубежа крупнейшей DDoS-атаке на банк. Пресс-служба кредитной организации прокомментировала, что атака носит спланированный и широкомасштабный характер.

Свыше 30 тысяч москвичей переехали в новые дома по программе реновации в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

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