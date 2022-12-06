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Происшествия

Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома после атаки беспилотника ВСУ

Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома после атаки беспилотника ВСУ

В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в Курской области

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В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет, а пожар локализуется.

Аэропорт Курска не отправляет и не принимает полеты с 24 февраля. Также временное ограничение на полеты действует для аэропортов еще ряда российских городов.

Ранее в Минобороны России сообщали, что 5 декабря утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.

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