Новости регионов: пожар произошел в многоэтажном доме в Краснодаре

В Краснодаре загорелся многоэтажный дом. На первом этаже находится ресторан, возможно, пожар начался именно там. Людей сразу же вывели на улицу. Пламя охватило веранду, а горящие обломки падали на припаркованные рядом автомобили. Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении участвовали 65 человек и 23 единицы техники.

Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Чите, дети не пострадали. В данный момент на месте работают спасатели. Это происходит уже второй раз, первый случай произошел два года назад. По словам очевидцев, тогда был такой же ураган – ветром сдуло профлисты с кровли забайкальского краевого училища. Инцидент произошел ночью, когда в здании никого не было. Теперь в училище идет ремонт, а покрытие просто не успели полноценно закрепить, объяснили в региональном МЧС. Сама крыша не повреждена.

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