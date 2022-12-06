Новости мира: власти Монголии взяли под контроль массовую демонстрацию в Улан-Баторе

Власти Монголии взяли под контроль массовую демонстрацию в Улан-Баторе, где накануне несколько тысяч человек протестовали перед дворцом правительства. Их возмутили сообщения о вывозе угля в Китай почти на два миллиарда долларов без таможенного оформления. В деле, по мнению активистов, могли быть замешаны крупные политики, люди требовали назвать их имена.

Манифестанты перекрыли дороги, ведущие к главной площади страны, а во второй половине дня начали штурмовать здание правительства. Некоторым удалось прорваться внутрь. Их задержали, но после отпустили. В данный момент дом правительства огорожен, соседние магазины и рестораны закрыты, прекращена продажа спиртного в ближайших районах. По сообщениям полиции, многие активисты были нетрезвыми.

В Шанхае 48-летний водитель остался жив после того как сорвался с многометровой эстакады. Легковушка приземлилась колесами вверх, у нее нет крыши, так как она оказалась сплющена. Однако никто не погиб.

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