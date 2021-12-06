На Арбатско-Покровской линии метро машинисту стало плохо

В метро на Арбатско-Покровской линии машинисту стало плохо.

Сообщается, что поезд остановили, мужчине пытались помочь пассажиры, они растирали ему ладони. Уточняется, что поезд стоял, пока не пришел сменщик.

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