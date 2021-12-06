Автомобиль врезался в стену жилого дома на северо-востоке Москвы

ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Изумрудной улице иномарка на скорости влетела прямо в стену жилого дома. Известно, что за рулем находилась девушка. Она жива. Машину с места аварии увезли на эвакуаторе.

В серьезную аварию попала машина каршеринга на Московской кольцевой. Водитель не справился с управлением, автомобиль занесло. Машина влетела в отбойник. От удара ее крутануло и вынесло на одну из полос.

В ТиНАО произошла крупная авария. Семь машин столкнулись на Симферопольском шоссе в сторону Москвы. Пострадали два человека. Движение там было затруднено из-за перекрытия трех полос. На месте работали экстренные службы. Водителям пришлось выбирать альтернативные пути объезда. Причины аварии выясняют.