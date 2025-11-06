Форма поиска по сайту

06 ноября, 14:15

В столичном метро задержали двоих мужчин, проникших в тоннель на станции "Марксистская"

В столичном метро задержали двоих мужчин, проникших в тоннель на станции "Марксистская"

В столичном метро задержали двоих мужчин, проникших в тоннель на станции "Марксистская" Калининской линии. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место сразу же прибыли полицейские и доставили нарушителей в отдел.

При досмотре в рюкзаках задержанных нашли два фотоаппарата, домкрат, набор отверток и болгарку. На допросе они рассказали, что зашли в тоннель, чтобы сделать фото для публикации на тематических форумах, посвященных метро. Теперь им грозит крупный штраф или арест до 15 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

