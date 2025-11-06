Форма поиска по сайту

06 ноября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: автобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровске

Новости регионов: автобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровске

Автобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровске. Три пассажира и водитель автобуса получили травмы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция. Предварительно, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.

В Бердске произошел пожар в одном из цехов завода по производству туалетной бумаги. Из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек. Огонь охватил 700 квадратных метров. Потушить его удалось через несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

