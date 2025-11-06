Полицейские спасли школьника в Финском заливе у Яхтенного моста

В Санкт-Петербурге полицейские спасли школьника, прыгнувшего с Яхтенного моста в Финский залив. Инцидент заметил рыбак, который сразу вызвал наряд. Сотрудники ППС прибыли на место, сели в лодку к очевидцу и вытащили 13-летнего подростка из воды.

Как пояснил мальчик, он решился на этот шаг из-за обмана мошенников и страха перед реакцией родителей. Подростка отогрели и передали медикам. Правоохранители напоминают, что дети должны сразу сообщать взрослым о любых подозрительных звонках.

