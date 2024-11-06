Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

Пожар в высотном здании на востоке Москвы потушен. Как сообщили в МЧС, в шахте лифта горел мусор. Известно, что здание на Щелковском шоссе, где раньше был НИИ, давно пустует, его уже частично демонтировали. Пострадавших в результате пожара нет, во время тушения была перекрыта левая полоса на Сиреневом бульваре.

На финишную прямую вышло строительство станции метро "ЗИЛ" на Троицкой линии. Она станет пересадочной на МЦК и в перспективе – Бирюлевской ветки. Здесь создается крупный городской вокзал.

В Москву возвращается осень, к ночи заметно потеплело, а мокрый снег, который весь день сыпал на город, перешел в дождь. Несмотря на это, водителей, которые еще не успели переобуть машину, просят сделать это как можно скорее.

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