Новости регионов: водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове

Водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове. Момент столкновения попал в обзор камер видеонаблюдения. Мужчина выезжал из дворов и не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по главной дороге. От удара автомобиль перевернулся на крышу и упал на тротуар.

В Воронежской области в жилом девятиэтажном доме взорвался газ. После этого начался пожар. При пожаре погибла женщина, как минимум четыре человека пострадали. Следователи выясняют причины взрыва.

В Удмуртии полицейские вернули домой 90-летнюю бабушку, которая потерялась. Они заметили ее на обочине дороги. Выяснилось, что она не знала, где находится. Потом бабушка вспомнила свой адрес и полицейские отвезли ее домой.

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