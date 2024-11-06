Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 16:00

Происшествия

Новости регионов: водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове

Новости регионов: водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове

Пожар произошел в доме на 3-й Тверской-Ямской улице

Пожар произошел в здании в центре Москвы

Дептранс сообщил о перекрытии движения в центре Москвы из-за пожара

Дети повредили машины в ЖК "Алхимово" под Щербинкой

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Судебный пристав из Москвы инсценировал свою смерть в Турции

Жильцы столичного ЖК пожаловались на детей, бросающих из окон картофель

Новости регионов: режим ЧС ввели в Нововоронеже из-за хлопка газа и последовавшего пожара

Новости мира: протесты прошли в Израиле после отставки министра обороны Галанта

Водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове. Момент столкновения попал в обзор камер видеонаблюдения. Мужчина выезжал из дворов и не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по главной дороге. От удара автомобиль перевернулся на крышу и упал на тротуар.

В Воронежской области в жилом девятиэтажном доме взорвался газ. После этого начался пожар. При пожаре погибла женщина, как минимум четыре человека пострадали. Следователи выясняют причины взрыва.

В Удмуртии полицейские вернули домой 90-летнюю бабушку, которая потерялась. Они заметили ее на обочине дороги. Выяснилось, что она не знала, где находится. Потом бабушка вспомнила свой адрес и полицейские отвезли ее домой.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика