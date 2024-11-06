Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве.

По данным МЧС, в здании горят перекрытия между между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком. Спасатели отмечают, что сведения о пострадавших не поступали.

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