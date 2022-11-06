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06 ноября, 22:15

Происшествия

СК в Сочи начал проверку после обрушения балкона жилого дома

СК в Сочи начал проверку после обрушения балкона жилого дома

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Следственный комитет в Сочи начал проверку после обрушения балкона жилого дома, где погибли два человека. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Балкон находился на четвертом этаже пятиэтажки, построенной в 1958 году. Однако в МЧС заявили, что это здание не было аварийным. Угрозы дальнейшего обрушения нет, и жителям соседних квартир ничего не угрожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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