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Новости

06 ноября, 21:15

Происшествия

Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о пожаре в Костроме

Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о пожаре в Костроме

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат следственного комитета дело о пожаре в костромском клубе "Полигон". Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия.

Пожарные подчеркивают, что после завершения всех проверок будет установлена причина пожара и определены факторы, которые повлияли на быстрое распространение огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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