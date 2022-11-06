06 ноября, 21:15Происшествия
Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о пожаре в Костроме
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат следственного комитета дело о пожаре в костромском клубе "Полигон". Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия.
Пожарные подчеркивают, что после завершения всех проверок будет установлена причина пожара и определены факторы, которые повлияли на быстрое распространение огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.