Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о пожаре в Костроме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат следственного комитета дело о пожаре в костромском клубе "Полигон". Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия.

Пожарные подчеркивают, что после завершения всех проверок будет установлена причина пожара и определены факторы, которые повлияли на быстрое распространение огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.