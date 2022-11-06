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Происшествия

СК РФ завели четвертое по счету уголовное дело после пожара в Костроме

СК РФ завели четвертое по счету уголовное дело после пожара в Костроме

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В Костроме СК допросил владельца здания, где располагалось сгоревшее кафе

СК допросил собственника здания сгоревшего кафе в Костроме

Следователи возбудили новое – уже четвертое по счету – уголовное дело после пожара в Костроме. На этот раз по статье "халатность".

По данным следствия, проверки в кафе не проводили и не планировали длительное время, не было контроля за соблюдениями требований пожарной безопасности. До этого в МЧС сообщили, что здание не проверяли, потому что его собственником указан индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории малого бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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