СК РФ завели четвертое по счету уголовное дело после пожара в Костроме

Следователи возбудили новое – уже четвертое по счету – уголовное дело после пожара в Костроме. На этот раз по статье "халатность".

По данным следствия, проверки в кафе не проводили и не планировали длительное время, не было контроля за соблюдениями требований пожарной безопасности. До этого в МЧС сообщили, что здание не проверяли, потому что его собственником указан индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории малого бизнеса.

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