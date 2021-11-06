Напавшие на мужчину с сыном в Новых Ватутинках отрицают попытку убийства

Задержанных после драки в Новых Ватутинках привезли на следственные действия. Их проведут на месте драки.

Нападавшие отрицают обвинение в покушении на убийство и утверждают, что не угрожали потерпевшему ножом. Подробнее – на телеканале Москва 24.

