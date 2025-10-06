Новости регионов: пропавшую семью в Красноярском крае искали на 130 кв км тайги

Спасатели осмотрели около 130 квадратных километров тайги в поисках пропавшей во время похода семьи. Муж, жена и маленькая дочка отправились в поход к горе Буратинка неделю назад и перестали выходить на связь. По данным МВД, они отправились без проводника. В районе поисков уже выпал снег. Ночью температура опускается до минус 5 градусов, а местность считается опасной из-за частых погодных изменений, бурных рек, крутых склонов и отсутствия связи.

В Иркутской области начали восстанавливать электроснабжение после сильной метели. Произошло 62 аварийных отключения. Самая непростая ситуация сложилась в Большом Луге. Там повредило 8 пролетов линии электропередачи.

Теплицы для выращивания бананов начали строить на юге России. Как заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, в стране можно выращивать практически любые культуры. Первый промышленный урожай бананов на Ставрополье ожидают к 2027 году, а в Краснодарском крае первые плоды могут собрать уже этой зимой.

