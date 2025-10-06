Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: пропавшую семью в Красноярском крае искали на 130 кв км тайги

Новости регионов: пропавшую семью в Красноярском крае искали на 130 кв км тайги

Чемпиона мира по гимнастике Дудченко обвинили в вымогательстве денег и избиении

Две легковушки столкнулись у набережной в Москве

Полицейские задержали мужчину, избившего собаку-инвалида в Подольске

Мужчина с ножом напал на двух человек на Арбате в Москве

Несколько подпольных майнинговых ферм обнаружили под Санкт-Петербургом

Мужчина избил собаку-инвалида в Подольске

Автомобиль скорой помощи перевернулся в Москве

Теракты предотвращены в синагогах Красноярского и Ставропольского края

Чемпиона мира по спортивной гимнастике обвинили в избиении

Спасатели осмотрели около 130 квадратных километров тайги в поисках пропавшей во время похода семьи. Муж, жена и маленькая дочка отправились в поход к горе Буратинка неделю назад и перестали выходить на связь. По данным МВД, они отправились без проводника. В районе поисков уже выпал снег. Ночью температура опускается до минус 5 градусов, а местность считается опасной из-за частых погодных изменений, бурных рек, крутых склонов и отсутствия связи.

В Иркутской области начали восстанавливать электроснабжение после сильной метели. Произошло 62 аварийных отключения. Самая непростая ситуация сложилась в Большом Луге. Там повредило 8 пролетов линии электропередачи.

Теплицы для выращивания бананов начали строить на юге России. Как заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, в стране можно выращивать практически любые культуры. Первый промышленный урожай бананов на Ставрополье ожидают к 2027 году, а в Краснодарском крае первые плоды могут собрать уже этой зимой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика