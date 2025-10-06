Форма поиска по сайту

06 октября, 18:15

Происшествия

Чемпиона мира по гимнастике Дудченко обвинили в вымогательстве денег и избиении

Чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко обвинили в вымогательстве платы за дополнительные занятия и избиении отца ученика, который отказался платить. Инцидент произошел у дома пострадавшего Алексея Назарова.

Он рассказал, что получил неожиданный удар в лицо и потерял способность защищаться. Юрист Александр Толмачев отметил, что как профессионал, владеющий приемами борьбы Дудченко несет повышенную ответственность. Это может повлиять на срок наказания в случае доказательства его вины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

