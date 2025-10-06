Форма поиска по сайту

06 октября, 16:30

Происшествия

Несколько подпольных майнинговых ферм обнаружили под Санкт-Петербургом

Несколько подпольных майнинговых ферм обнаружили под Санкт-Петербургом. Полицейские задержали трех местных жителей.

По предварительным данным, они заключили договор с энергосбытовой компанией для присоединения своего коммерческого объекта к электросетям и более 6 лет подавали заниженные показатели счетчиков об объемах потребления электроэнергии. Во время обысков было обнаружено почти 3 тысячи устройств для майнинга криптовалют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

