Несколько подпольных майнинговых ферм обнаружили под Санкт-Петербургом. Полицейские задержали трех местных жителей.

По предварительным данным, они заключили договор с энергосбытовой компанией для присоединения своего коммерческого объекта к электросетям и более 6 лет подавали заниженные показатели счетчиков об объемах потребления электроэнергии. Во время обысков было обнаружено почти 3 тысячи устройств для майнинга криптовалют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.