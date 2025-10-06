Форма поиска по сайту

06 октября, 15:15

Происшествия

Теракты предотвращены в синагогах Красноярского и Ставропольского края

Теракты предотвращены в синагогах Красноярского и Ставропольского края, сообщили в ФСБ. Задержаны трое подозреваемых. Они признались, что готовили взрывы, чтобы уничтожить людей.

В Красноярске преступники планировали подрыв самодельного взрывного устройства в синагоге. В Пятигорске злоумышленники хотели поджечь здание Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. При задержании у одного подозреваемого нашли переписку с зарубежным координатором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

