Теракты предотвращены в синагогах Красноярского и Ставропольского края, сообщили в ФСБ. Задержаны трое подозреваемых. Они признались, что готовили взрывы, чтобы уничтожить людей.

В Красноярске преступники планировали подрыв самодельного взрывного устройства в синагоге. В Пятигорске злоумышленники хотели поджечь здание Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. При задержании у одного подозреваемого нашли переписку с зарубежным координатором.

