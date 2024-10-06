Новости мира: в США зафиксированы лесные пожары

В США продолжается сезон лесных пожаров. При этом, как сообщается, наиболее сложная ситуация складывается в штатах Вайоминг и Айдахо. Там дует сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространяется.

В Израиле произошел теракт со стрельбой. В результате погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Выстрелы прозвучали на центральной автобусной станции одного из южных городов. Мужчину, совершившего нападение, уже удалось ликвидировать.

На юго-востоке Турции женщина ворвалась в роддом с дробовиком. Она взяла сотрудников учреждения в заложники. Нападавшую уже задержали. Уточняется, что никто не пострадал. Мотивы женщины выясняются. Местные издания пишут, что у нее могут быть проблемы с психикой.

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