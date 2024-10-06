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06 октября, 13:15

Происшествия

Новости регионов: грузовик ушел под воду в Красноярском крае

Новости регионов: грузовик ушел под воду в Красноярском крае

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Грузовик ушел под воду в Красноярском крае. Водитель заехал на понтонный мост, несмотря на запрещающие знаки. Конструкция не выдержала, и машина рухнула в реку.

Гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском цирке. Артистка упала с шестиметровой высоты, выполняя сложный трюк. Позже Эдгар Запашный опубликовал в Сети видео с Валерией из больницы.

Иномарка протаранила несколько авто в Стерлитамаке. У машины после аварии заклинило заднюю передачу, водитель успел выскочить.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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