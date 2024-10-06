Новости мира: Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута

Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута. По данным зарубежных СМИ, авиация атаковала студию ливанского телекана Al-Manar, который принадлежит шиитскому движению "Хезболла". Местные жители опубликовали в соцсетях кадры мощных взрывов. Вместе с тем в ночь на 6 октября Израиль нанес удары по жилым здраниям в Бейруте. Израильские военные утверждают, что там располагались склады с оружием "Хезболлы".

В Лас-Вегасе самолет загорелся в результате жесткой посадки. Рейс прибыл из Сан-Диего, уточнили представители авиакомпании. Пассажиры и экипаж были эвакуированных, о пострадавших не сообщалось. Пожарные незамедлительно приступили к тушению самолета и в настоящее время устанавливают причину пожара.

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