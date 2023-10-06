06 октября, 19:15Происшествия
Отравившиеся в столичном "Бистро-24" планируют судиться с владельцем кафе
Отравившиеся в столичном "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской намерены судиться с владельцем кафе. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
По данным ведомства, уже 23 человека готовы предоставить необходимые документы. Помощь потерпевшим оказывают на безвозмездной основе. Все остальные отравившиеся посетители также могут обратиться в Роспотребнадзор и подать исковое заявление в суд.
В августе на недомогание после посещения кафе пожаловались 53 человека. Из них 42 были госпитализированы в инфекционные стационары города. По факту отравления посетителей было возбуждено уголовное дело.
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