Главу "Колибри-тура" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля Турции

Главу турфирмы "Колибри-тур" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля в Турции. Об этом сообщил Следственный комитет.

По его данным, турфирма не оплатила проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Из-за этого ночью их выселили из отеля.

Выяснилось, что фирма "Колибри-тур" не входит в единый федеральный реестр туроператоров. Это значит, что она не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.