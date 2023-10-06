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06 октября, 19:15

Происшествия

Главу "Колибри-тура" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля Турции

Главу "Колибри-тура" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля Турции

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Главу турфирмы "Колибри-тур" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля в Турции. Об этом сообщил Следственный комитет.

По его данным, турфирма не оплатила проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Из-за этого ночью их выселили из отеля.

Выяснилось, что фирма "Колибри-тур" не входит в единый федеральный реестр туроператоров. Это значит, что она не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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