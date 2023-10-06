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06 октября, 14:15

Происшествия

Мужчина украл женские вещи из магазина в Подмосковье

Мужчина украл женские вещи из магазина в Подмосковье

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Мужчина в Подмосковье украл одежду из женского магазина на 41 тысячу рублей. Свой поступок он объяснил тем, что хотел сделать подарок своей девушке.

В торговый центр в Котельниках они пришли вместе. Девушка померила несколько костюмов и пиджаков, после этого ее возлюбленный спрятал все это под свою безрукавку и вышел из торгового зала, но затем его задержала охрана.

Как выяснилось, мужчину уже задерживали за кражу женской одежды в других магазинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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