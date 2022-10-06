Стало известно о состоянии пострадавшей девочки после ДТП на переходе в Москве

Появилась информация о состоянии ребенка, которого сбила машина на пешеходном переходе. ДТП произошло в районе Соколиная Гора на Зверинецкой улице. 13-летнюю девочку госпитализировали, предварительно, с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Водитель Kia наехал на школьницу, когда она пересекала дорогу на самокате. По факту аварии начато расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.