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Новости

06 октября, 19:15

Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавшей девочки после ДТП на переходе в Москве

Стало известно о состоянии пострадавшей девочки после ДТП на переходе в Москве

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Появилась информация о состоянии ребенка, которого сбила машина на пешеходном переходе. ДТП произошло в районе Соколиная Гора на Зверинецкой улице. 13-летнюю девочку госпитализировали, предварительно, с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Водитель Kia наехал на школьницу, когда она пересекала дорогу на самокате. По факту аварии начато расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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