Автомобиль сбил 13-летнюю девочку в районе Соколиная Гора

Автомобиль сбил человека на самокате на пешеходном переходе. ДТП произошло в районе Соколиная Гора на Зверинецкой улице.

По предварительной информации, пострадала 13-летняя девочка. Именно она пересекала улицу по пешеходному переходу. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

В Дептрансе сообщили, что на месте аварии уже работают оперативные службы города. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.