Новости часа: на 100-м км МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 100-м километре МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля. Об этом сообщил Дептранс.

Некоторых пострадавших детей в Ижевске планируют перевести на домашнее обучение. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова,

Депутаты ГД обратились к Михаилу Мишустину с просьбой ввести льготную ипотеку для мобилизованных.