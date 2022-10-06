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Новости

06 октября, 17:15

Общество

Новости часа: на 100-м км МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля

Новости часа: на 100-м км МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля

Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу смартфона в аэропорту Домодедово

Такси опрокинулось после столкновения с грузовиком в Электроуглях

Трубу с горячей водой прорвало в одной из школ в Долгопрудном

Новости часа: пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе выпишут 7 октября

Автомобиль опрокинулся во дворах на юго-западе Москвы

Новости часа: ФАС заявила, что не видит оснований для роста цен на бензин на заправках РФ

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Новости часа: 14 детей остаются в стационарах после стрельбы в Ижевске – Мурашко

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 100-м километре МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля. Об этом сообщил Дептранс.

Некоторых пострадавших детей в Ижевске планируют перевести на домашнее обучение. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова,

Депутаты ГД обратились к Михаилу Мишустину с просьбой ввести льготную ипотеку для мобилизованных.

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