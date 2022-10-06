Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу смартфона в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово оперативно раскрыли кражу дорогостоящего смартфона. С заявлением о пропаже в дежурную часть обратился мужчина. Пассажир рассказал, что в зале ожидания поставил гаджет на зарядку, положил рядом на сиденье и уснул. Проснувшись, он не нашел телефона рядом.

Транспортные полицейские посмотрели записи с камер и отследили маршрут похитителя. На железнодорожной платформе его удалось задержать. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело за кражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.