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Новости

06 октября, 17:15

Происшествия

Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу смартфона в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу смартфона в аэропорту Домодедово

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В аэропорту Домодедово оперативно раскрыли кражу дорогостоящего смартфона. С заявлением о пропаже в дежурную часть обратился мужчина. Пассажир рассказал, что в зале ожидания поставил гаджет на зарядку, положил рядом на сиденье и уснул. Проснувшись, он не нашел телефона рядом.

Транспортные полицейские посмотрели записи с камер и отследили маршрут похитителя. На железнодорожной платформе его удалось задержать. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело за кражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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