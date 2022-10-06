Трубу с горячей водой прорвало в одной из школ в Долгопрудном

В одной из школ в Долгопрудном произошла коммунальная авария. Трубу с кипятком прорвало в физико-математическом лицее № 5. Горячая вода залила часть первого этажа, в том числе детскую раздевалку и коридор. Информации о пострадавших не поступало.

В Балашихе заметили лосей. Двое сохатых пытались попасть обратно в лес. Лоси метались вдоль забора и никак не могли найти проход. На кадрах видно, как животные пытаются пробиться через ограждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.