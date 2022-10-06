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Политика

Новости часа: пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе выпишут 7 октября

Новости часа: пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе выпишут 7 октября

Автомобиль опрокинулся во дворах на юго-западе Москвы

Новости часа: ФАС заявила, что не видит оснований для роста цен на бензин на заправках РФ

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Новости часа: 14 детей остаются в стационарах после стрельбы в Ижевске – Мурашко

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Новости часа: Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Семь человек погибли в Северной Бенгалии во время ритуального обряда

Новости часа: ЕС ввел запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ

Гаражи загорелись на Бибиревской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятерых пациентов, пострадавших при стрельбе в Ижевске, планируют выписать 7 октября. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

У Евросоюза все меньше инструментов для введения санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Создание новых частей из мобилизованных займет не меньше двух месяцев. Об этом рассказали в комитете ГД по обороне.

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происшествиярегионыполитикаобществовидеоНаиль Губаев
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