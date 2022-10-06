Новости часа: пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе выпишут 7 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятерых пациентов, пострадавших при стрельбе в Ижевске, планируют выписать 7 октября. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

У Евросоюза все меньше инструментов для введения санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Создание новых частей из мобилизованных займет не меньше двух месяцев. Об этом рассказали в комитете ГД по обороне.