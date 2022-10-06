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Новости часа: Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Новости часа: Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в наиболее тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сферы металлургии и автопрома в России начали восстанавливаться, но спрос остался низким. Об этом заявил Владимир Путин.

РФ будет добиваться участия в расследовании диверсий на "Северных потоках". Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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