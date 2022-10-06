Семь человек погибли в Северной Бенгалии во время ритуального обряда. После захода солнца на берегу реки собрались сотни людей. Неожиданно вода стала прибывать. Тех, кто не успел подняться за ограждения, смыло в бурную реку.

Водитель Kia устроил аварию на 52-м километре МКАД. По словам мужчины, он отвлекся от дороги и наехал на ограждение, которое выставили вокруг места ремонта. Полиция проводит проверку по факту ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.