Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:45

В мире

Семь человек погибли в Северной Бенгалии во время ритуального обряда

Семь человек погибли в Северной Бенгалии во время ритуального обряда

Новости часа: ЕС ввел запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ

Гаражи загорелись на Бибиревской улице

Бывший полицейский с ножом и автоматом напал на детский сад в Таиланде

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Киевском шоссе

Неизвестные расстреляли 18 человек в Мексике

ВСУ выпустили по Донецку 11 боевых снарядов

Сотрудников и посетителей Никулинского суда эвакуировали

Автомобиль сгорел на Измайловском шоссе в Москве

Великобритания выступила за исключение РФ из расследования по "Северному потоку"

Семь человек погибли в Северной Бенгалии во время ритуального обряда. После захода солнца на берегу реки собрались сотни людей. Неожиданно вода стала прибывать. Тех, кто не успел подняться за ограждения, смыло в бурную реку.

Водитель Kia устроил аварию на 52-м километре МКАД. По словам мужчины, он отвлекся от дороги и наехал на ограждение, которое выставили вокруг места ремонта. Полиция проводит проверку по факту ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомДТПвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика