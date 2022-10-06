Неизвестные расстреляли 18 человек в Мексике

В Мексике неизвестные расстреляли мэра города и еще 17 человек, два человека ранены. Об этом сообщило правительство штата Герерро.

В конце рабочего дня вооруженные лица проникли в здание муниципалитета, где в тот момент глава администрации совещался со своей командой. По информации местных СМИ, преступники одновременно атаковали два частных дома.

Среди погибших – отец градоначальника, ранее тоже занимавший этот пост, а также его зять. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

