Великобритания выступила за исключение РФ из расследования по "Северному потоку"

Великобритания хочет исключить Россию из расследования инцидента с газопроводами системы "Северный поток". Против участия России высказались в министерстве обороны Британии. Об этом сообщила газета The Telegraph. Ранее с подобными заявлениями выступили Дания и Швеция.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток – 2".