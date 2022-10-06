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Великобритания выступила за исключение РФ из расследования по "Северному потоку"

Великобритания выступила за исключение РФ из расследования по "Северному потоку"

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Великобритания хочет исключить Россию из расследования инцидента с газопроводами системы "Северный поток". Против участия России высказались в министерстве обороны Британии. Об этом сообщила газета The Telegraph. Ранее с подобными заявлениями выступили Дания и Швеция.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток – 2".

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