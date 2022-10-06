Новости мира: Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил канал NHK со ссылкой на Минобороны Японии. По данным издания, пуски состоялись в 06:00 по местному времени с интервалом в 15 минут. Оба снаряда упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ливан вновь накрыла волна захватов банковских отделений обманутыми вкладчиками. У Центробанка люди жгут покрышки, полиция пока не вмешивается. Между тем силовики уже начали преследовать вкладчика, который из окна автомобиля открыл автоматный огонь по банковскому офису в окрестностях Бейрута. Вернуть деньги пока удалось только депутату ливанского парламента. Она подъехала к банку в компании адвокатов и устроила акцию протеста.

Информация о коронации короля Великобритании Карла III 3 июня 2023 года является "чистой спекуляцией". Об этом сообщили в Букингемском дворце, передала газета Evening Standard. Издание отметило, что точная дата церемонии еще не утверждена. Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

