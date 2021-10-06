В Ногинске начали разбирать пострадавшую от взрыва часть дома

В Ногинске коммунальщики начали разбор подъезда девятиэтажки, где произошел взрыв газа. Они выносят из разрушенных квартир личные вещи жителей. Многие люди покидали квартиры даже без документов. Все, что можно извлечь без риска дальнейшего обрушения, вернут владельцам. А затем начнут восстановление пролетов.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.

Жертвами трагедии стали семь человек. Пострадали 22 жильца, в том числе 4 ребенка.

По версии следствия, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ перетек из одной квартиры в другую, собрался там и взорвался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.