В Дагестане из-за дождей обвалилась крепостная стена XIX века

В Дагестане прямо на глазах у туристов рухнул исторический памятник. И это попало на камеру одного из путешественников.

Обвалился участок крепостной стены возле ворот имама Шамиля. На кадрах видна огромная трещина, а потом каменная кладка неожиданно разваливается. Эта крепость – образец фортификации и русского военного искусства XIX века. Но она давно находится в аварийном состоянии.

В Дагестане уже несколько дней идут сильные дожди – это и стало причиной обрушения. Никто из очевидцев не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.