Специалист рассказал, как проходит разбор части дома в Ногинске, где произошел взрыв газа

В Ногинске приступили к разбору части дома, где произошел взрыв газа. Заместитель генерального директора Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Александр Шаповалов рассказал, что работы проводятся максимально аккуратно.

"У нас там в многоквартирном доме смонтирован башенный кран, который производит демонтаж ограждающей конструкции сборного железобетона и автомобильный кран. Через корзину страхуются люди, через монтажный пояс", – сообщил специалист.

Ранее сообщалось, что по-прежнему, кроме спасателей, никого не пускают. Они выносят из разрушенных квартир личные вещи жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.