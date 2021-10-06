Число погибших в Архангельской области при крушении судна "Фаворит" выросло до двух

Число погибших в Архангельской области при крушении частного судна "Фаворит" выросло до двух. Спасатели нашли тело мужчины, которое прибило волнами к берегу.

Судьба еще двух человек пока неизвестна. Поиски идут вторые сутки. С наступлением ночи приостановили осмотр места крушения с вертолета. Сейчас спасатели обследуют береговую линию. Готовы к работе и водолазы, но выйти в море мешает сильный шторм.

Частное судно "Фаворит" затонуло на глубине 20 метров в двух километрах от берега. Одна женщина и четверо мужчин успели пересесть на спасательный плот. Но до берега добрались только двое. Женщина скончалась в машине "скорой помощи" по дороге в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.