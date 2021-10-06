Появились кадры задержания Михаила Саакашвили. Полиция появилась в квартире бывшего президента Грузии во время застолья.

На видео мужчина в гражданском надевает на политика наручники. Оба стоят рядом с накрытым столом, на котором, помимо еды, две бутылки водки. Перед тем как Саакашвили выводят из комнаты, ему разрешают выпить рюмку.

Бывший президент вернулся в Грузию 1 октября, его почти сразу задержали и завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Еще по двум делам он уже был ранее осужден заочно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.